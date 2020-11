Järve tervisemajale anti uus nägu 11 miljoni euro eest

Kohtla-Järve Järve linnaosas on lõpule jõudmas vana polikliiniku kaks aastat kestnud renoveerimistööd, mille tulemusena said linnaelanikud endale nüüdisaegse tervisekeskuse.

Kahes etapis toimunud renoveerimistööd, mille käigus sai vanast polikliinikust Järve tervisemaja, on jõudnud sinnamaani, et mõnedesse ruumidesse on veel vaja mööblit ja seadmeid paigaldada. Ida-Viru keskhaigla juhtuse liige, haigla haldusjuht Tarmo Tohver ütles, et algul olid 150 töötajaga maja uuendamise plaanid väiksemad.

"Algne mõte oli perearstikeskus renoveerida, aga kui ehitajad ja projekteerijad said kokku ja vaatasid plaani üle, siis leidsime, et mõttekas oleks kogu hoone rekonstrueerida. Ehk kõik viis korrust ja 8500 ruutmeetrit," ütles Tohver.

Kui Järve linnaosa tervisemaja on uue kuue saanud, siis uue aasta alguses on Ida-Virumaa keskhaiglas kavas lõpuni ehitada Ahtme tervisekeskus. Mõlemas Kohtla-Järve linnaosas elab üle 15 000 elaniku.

"Järve linnaosa ambulatoorne pool on nüüd täiesti tipptasemel lahendatud. Järgmine plaan on Ahtme oma korda teha, et Kohtla-Järve kaks suuremat üksust saaksid endale normaalse tervisekeskuse ja inimestel oleks tagatud hädavajalik ravi," rääkis haldusjuht.

Kokku läks Järve tervisemaja renoveerimine maksma ligemale 11 miljonit eurot, millest enamik kaeti Ida-Viru keskhaigla omavahenditest. 1,9 miljoni euroga toetas Euroopa regionaalarengu fond.