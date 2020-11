Seni pole selge, kuidas maskikohustust kontrollima hakatakse

Teisipäevast võib nina ja suu katmata jätmine avalikes siseruumides tuua kaasa kopsaka sunniraha. Samas on ebaselge, kuidas maskikohustuse täitmist kontrollima hakatakse.

Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuse juht Kristjan Maaroos ütles, et kuivõrd juriidiline pool pole neile veel päris selge, siis eeldatakse, et otsest kontrolli hakkavad tegema mupo ja politsei. "Meie omalt poolt aitame kaasa, turvameeskond tuletab meelde inimestele maskikandmise kohustust. "Samas tuleb arvestada, kui palju inimesi meil siin päevas on. Kindlasti kõikideni me päris ei jõua," lausus Maaroos.

Ka terviseameti niigi ülekoormatud koroonadetektiive ei ole plaanis kaubanduskeskustesse ja ühistransporti panna patrullima. Samas lasub just terviseametil vastutus piirangute täitmist kontrollida.

Kui terviseamet palub maskikohustuse kontrollimisel appi politsei, pole patrullpolitseinikul jällegi õigust teha trahvi.

Põhja prefekt Kristian Jaani ütles, et praegu pole plaanis maskide kandmise kontrollimiseks eraldi patrulle välja panna. "Kui politseipatrull peaks sattuma peale piirangu rikkumisele, siis meie ülesanne on fikseerida rikkumine, selgitada ja saadame vastavalt pädevusele materjalid edasi

omavalitsusele või terviseametile. Haldussunni või trahvi otsustab pädev ametiasutus, kohalik omavalitsus või terviseamet," rääkis Jaani.

Kuigi Tallinna ühistranspordis võis esmaspäeva pärastlõunal näha peamiselt maskiga reisijaid, ütles abilinnapea Andrei Novikov, et õigusselgus maskikohustuse osas on vajalik.

"Oleme saanud juba ka esimest tagasisidet, kus inimesed seda küsivad, et mis õigusega te meilt nõuate. Nii et ka meil on selles osas õigusselguse järele tugev vajadus," märkis Novikov.

Politsei loodab terviseameti ja valitsusega teisipäevaks kokku leppida, kuidas uutest piirangutest kinnipidamist täpsemalt kontrollima hakatakse.