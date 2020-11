Häädemeeste vallas Metsapoole rannamännikus toimuv raie on kohalikud elanikud muretsema pannud, et RMK on taas lageraiet alustanud. RMK teeb järkraiet, et noored puud saaksid allesjäävate vanade varjus üles kasvada.

Aegjärkse raie eesmärk on, et uus metsapõlvkond kasvaks vana metsa turbe all, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aegjärkse raiega kasutatakse ära vanemad ja ülekasvanud puud, alles jäetakse umbes kolmandik, mis võimaldab noorel metsal saada piisavalt valgust, et jõudsalt kasvama hakata.

See aga ehmatab inimesi, kui nad selle oma elumaja kõrval ootamatult avastavad.

"Nädal aega tagasi ehmusin pühapäeva hommikul harvesteri mürina peale, tulin hommikumantlis vaatama, mis siin toimub ja ehmatus oli päris suur. Olin küll natuke aega tagasi näinud, et tehakse metsas hooldustöid, aga see pilt, mis siin avanes, ei olnud päris see, milleks ma valmis olin. Me ei ole siin ju suvalises kohas, me oleme Romantilise rannatee ääres. Eks siin ole ju kõik taluinimesed ja me ju kõik teame, et metsa tuleb majandada, metsast tuleb raiuda, aga ikkagi sellega nõus ei taha olla," rääkis Metsapoole küla elanik Aule Kink.

RMK Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm ütles, et pilt muutub paremaks, kui kevadel oksad ära koristatakse. Ärmi sõnul ei otsi nad kohalike elanikega konflikti ja lubavadki nüüd puid pisut tihedamalt alles jätta. Lootes, et see noori puid ei takista.

"Siin on ikkagi 100 aasta piires ja natuke ülegi metsaeraldised, mida me oleme määranud raiesse. Nende puhul võimalus ongi kas lageraie või turberaiete hulka kuuluv aegjärkne raie ja selle me oleme valinud. Et ikkagi olukorda rahustada, siis me jätame raiutava metsa natuke tihedamaks. Ja kõik raidmed koristame ära, teed puhastame ära. Aga hajusalt raiumine on see, mis tagab uue, noore männipõlvkonna tekke siia," selgitas Ärm.