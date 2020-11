Ravijärjekorrad on koroonakriisi ajal mullusega võrreldes hoopis lühenenud

Ravijärjekorrad on koroonaviiruse leviku ajal võrreldes eelmise aastaga hoopis pisut lühemaks muutunud. Eelkõige on see tingitud aga sellest, et haiglates teevad arstid ja õed rohkem tööd kui varem.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhi Marko Tähnase sõnul on tavaliselt Eestis ravijärjekordades umbes 100 000 inimest. Samas, mida rohkem on vastuvõtuaegu avatud, seda pikemad on ka järjekorrad. Novembri seisuga on järjekorrad pisut lühemad kui oktoobris või septembris ning Tähnas ütleb, et ka võrreldes eelmise aastaga on need lühenenud.

Tähnase sõnul on positiivne ka see, et suurem osa inimesi jõuab ambulatoorsetel erialadel arsti juurde lubatud aja jooksul, milleks on kuus kuud.

Ravijärjekordi saab mõõta kahte moodi. Esiteks saab vaadata, kui palju inimesi on ravijärjekorras ning teiseks saab vaadata, kui kaua inimene arsti juurde saamiseks ootama peab.

''Kui me vaatame seda, kus on rohkem inimesi järjekorras, siis on need otsepöördumisega erialad, kus saatekirja vaja ei ole, näiteks nahaarsti või günekoloogi juurde. Küll ei ole aga järjekorrad pikemad kui varasematel aastatel,'' selgitas Tähnas.

''Kui vaadata, kui kaua ma pean ootama järjekorras mõnel väga spetsiifilisel erialal, nagu näiteks neuro- või südamekirurgia, seal on ajaliselt teiste erialadega võrreldes ooteajad pikemad.''

Tähnase sõnul on sel aastal lisandunud arsti jutule pääsemiseks ka kaugvastuvõtt. Sellisel juhul ei pea inimene arsti juurde kohale minema ning saab abi videokõne või veebivestluse kaudu.

''See käivitus meil juba märtsis ja on väga hästi omaks võetud. Aga mis on täiesti uus asi ja kasutusel alates novembri teisest nädalast, on kaugteraapiad," rääkis Karuse. Ta selgitas, et see võimaldab inimestel suhelda kaugteraapia vormis näiteks füsioterapeudi, tegevusterapeudi või logopeediga. "Selle on inimesed väga hästi vastu võtnud. Haigekassa korjab ka inimestelt tagasisidet, et kuidas neil on läinud, mis on nende tähelepanekud ja soovitused ning rahulolu on üle 90 protsendi,'' ütles Karuse.

Haigekassa soovitab eriarsti juurde aega pannes kasutada digiregistratuuri, kus on kõik Eesti arstiajad korraga näha.