Viru maakohtu Rakvere kohtumajas algas teisipäeval esimene kohtuistung lähisuhtevägivallas süüdistatava endise väliskaubandus- ja IT-ministri Marti Kuusiku üle. Kohtuprotsess on kinniseks kuulutatud.

Marti Kuusiku suhtes alustati kriminaalmenetlust 2019. aasta 29. aprillil kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel tema kohta meedias esitatud väidetava koduvägivalla uurimiseks. Vähem kui kaks päeva ministriametis olnud Kuusik esitas seepeale tagasiastumispalve, kinnitades, et tema vastu esitatud süüdistused on laim.

Tagasiastumist põhjendas Kuusik sooviga tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning keskenduda kriminaalasjas enda kaitsmisele. Tema elukaaslane eitas koduvägivalda.

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo kommenteeris Eesti Päevalehele, et prokuratuuri süüdistusakt Kuusiku vastu oli valmis juba mullu suvel, mil prokuratuur selle kohtusse esitas. Vahepeal uusi tõendeid kogutud ei ole. Pärast süüdistusakti esitamist on asjaosaliste ajagraafiku ühitamine aega võtnud ja esialgu 4. mail algama pidanud istungid lükkas edasi COVID-19 levik.

Süüdistus Kuusikule sisaldab Merilo sõnul ühte konkreetset lähisuhtevägivalla episoodi. Kohtuasjas on prokuratuuril keeruline olukord: puudub kannatanu tunnistus.

"Lähisuhtevägivalla juhtumite puhul tuleb paraku sageli ette, et kannatanu end kannatanuks ei tunnista ja põhjused võivad olla väga erinevad," ütles Merilo ja lisas, et Kuusiku juhtum pole esimene säärane. Kannatanu tunnistuseta on süü tõestamine raskem.