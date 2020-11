Teadlane visandas oma ideid märkmikutesse 1837. aastal, pärast naasmist kuulsalt reisilt HMS Beagle'i pardal.

Raamatukogu teatel on märkmikud väärt mitu miljonit naela.

Ühte neist joonistas ta diagrammi mitmest võimalikust viisist, kuidas liik areneda võib. Hiljem avaldati detailseim joonis tema 1859. aasta raamatus "Liikide tekkimine".

Cambridge'i ülikooli raamatukogu teatas märkmike kadumisest juba 2001. aastal, kui need liigutati erikollektsioonide kambritest fotode tegemiseks mujale.

Pikalt arvati, et need on valesti sildistatult endiselt raamatukogus, kus on umbes 10 miljonit raamatut, kaarti ja käsikirja ning üks maailma suuremaid Darwini arhiive. Sel aastal viidi läbi aga raamatukogu ajaloo suurim otsimine ja märkmikke ei leitud.

"Kuraatorid järeldasid, et märkmikud on tõenäoliselt varastatud," teatas raamatukogu.

Raamatukogu teatel teavitati kohalikku politseid ja raamatud lisati Interpoli nimekirja varastatud kunstiteostest.

Ülikooli raamatukoguhoidja Jessica Gardner tegi videopöördumise, kus ta palus avalikkuse abi. "On sügavalt kahetsusväärne, et need märkmikud on endiselt kadunud, hoolimata mitmest ulatuslikust otsimisest viimase 20 aasta jooksul," lausus ta ja lisas, et raamatukogu turvasüsteemi on vahepeal oluliselt parandatud.

Gardner ütles, et infot kadunud märkmike kohta võib olla endistel või praegustel raamatukogu töötajatel või inimestel, kes töötavad raamatuäris.

"Ma palun kõigil, kes arvavad nende märkmike asukohta teadvat ühendust võtta. Palun aidake," ütles ta.

Abipalve esitati 24. novembril, mis on tuntud ka evolutsioonipäevana, kuivõrd sel päeval avaldati "Liikide tekkimine".