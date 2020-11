Kaubanduskeskused teevad üksteise võidu allahindluskampaaniaid sel nädalal toimuvaks nn musta reede allahindluseks - USA-st üle võetud ostupühale, mis peaks sisse juhatama jõulumüügi.

Kevadise eriolukorra ajal, kui ka pooled poed olid suletud, tekitas furoori Sportlandi allahindluskampaania, mille käigus ostjad üksteise seljas tungeldes ostlesid. Kauplus vabandas ja möönis viga.

Nüüd, pool aastat hiljem aga on kaubanduskeskustes vähemalt pooled kauplused pannud oma vaateakendele kutsuvad lubadused allahindlusteks. Sügisel, kui valitsus uued piirangud kehtestas, hakkas ostjaskond tasapisi vähenema, mis tähendab, et kaupluste käibed kukuvad. Üheaegse allahindluskampaaniaga püütakse seda parandada. Jõulud tulevad ju ikka, ehkki tänavu ilmselt enamikus peredes kasinamad kui muidu, nii et ikka loodetakse külastaja just enda juurde kulutama saada. Seetõttu keegi eriti pikalt ei mõelnud, kas kampaaniaga liituda või mitte.

ABC Kinga turundusjuht Hanna Loodmaa ütleb, et kingapoest jõulukinke eriti ei otsita, kui kotid ja sussid välja arvata. Samuti väheneb huvi uute saabaste ja kingade järele, kui töö käib kodukontoris ja tööjõulupeod jäävad ära. Sellegipoolest on ootused musta reede müügile suured.

"Aasta on olnud väga pöördeline, kõik turundusplaanid on tulnud ümber mängida nii kevadel, sügisel kui ka nüüd, enne teist lainet. Ootused on suured ja loodame, et kliente tuleb," tõdeb Loodmaa. "Kõik abinõud on ju tarvitusele võetud, inimesed kannavad maske meie poodides, müüjatel on visiirid, desovahendid olemas."

ABC King peab musta reede kampaaniat terve nädala, et inimesed kõik ühel päeval poes ei peaks tunglema. Esimesed kaks päeva ongi juba efekti andnud.

Üksiti suunatakse kliente ka e-poodi, mille osakaal on järk-järgult kasvanud. Päris pooleni veel saapaostud seal ei ulatu, ent umbes 40 protsenti käibest tuleb e-poest juba küll, kinnitab Loodmaa.

"Ainult e-poega poleks see ka päris tehtav olnud," põhjendab Loodmaa, miks kauplusekett ka poodides kohapeal kampaania teha otsustas.

Ülemiste keskuses on silma järgi pakkumised enam kui pooltes kauplustes. Kaubanduskeskuse juht Guido Pärnits ütleb, et novembri alguse tavapärase Ostuöö kampaania jätsid nad tänavu ära, ent musta reede kampaaniale nad kätt ette ei pannud ning kõhklusi-kahtlusi selle korraldamisel ei tekkinud.

"Must reede toimub ka sõltumata meist. Me ise ennast ei panusta selle laialdasele turundamisele, aga kui kauplustel on mõne akna peal sildid väljas, siis sinna me päris kätt ette ei saa panna, aga kindlasti me ei levita – mille jaoks meie turundus ju on – seda sõnumit laialdasemalt, et tulge nüüd Ülemiste keskusesse ja ostke," ütleb Pärnits.

Ometi kutsuvad reklaamid nii veebis kui ka tänavapildis ja kaubanduskeskuses endas kliente üles Ülemiste keskuses mõnusat pikka musta reedet veetma.

"Ma arvan, et tänavu isegi mustal reedel ei tulda hulgalisemalt kokku, sest inimesed on pelglikumad. Ma arvan, et me praegu tegelikult võib-olla näitame isegi selle n-ö mittevõimendamisega solidaarsust selle olukorra lahendamisel," leiab Pärnits.

Külastajaid on aasta taguse ajaga võrreldes jäänud kuni veerandi võrra vähemaks.

"Inimesed käivad harvem ja veedavad vähem aega," resümeerib Pärnits värsket uuringut.

Must reede juhatab küll sisse jõuluostude hooaja, ent Ülemiste keskus loodab, et tõeline käibetipp tuleb siiski detsembris, nagu igal aastal. Ja tänavu ehk isegi enam kui tavaliselt.

"Ma loodan positiivselt, et jõulumüük tuleb ikkagi hea. Seda enam, et jõulude ajal paljud inimesed ikkagi reisisid. Sel aastal ju ei reisita. Järelikult jäetakse see raha koju. Nii et võib-olla on isegi vastupidi, et jõulumüük tuleb isegi parem kui eelmisel aastal," põhjendab Pärnits.

Terviseamet peab kaupluste ostukampaaniad aga vastutustundetuks.

"Täna, kus me näeme, et meil on laialdane levik ja me ei näe enam, et meie haigestumine oleks koldepõhine, me tõesti ei soovita selliseid kampaaniaid korraldada, mis soodustaks kogunemisi," ütleb terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Hanna Sepp. "Kui on tulemas musta reede kampaania, siis on arusaadav, et need on kaupmeeste jaoks väga olulised tuluallikad olnud, aga seekord tuleks suuremad kampaaniad korraldada veebi vahendusel."

Terviseamet saatis juba kevadel jaekaubandusettevõtetele juhise, kus on muu hulgas välja toodud, et ostukampaaniaid, mis kutsuvad kokku palju inimesi, nad korraldada ei soovita. Sügisel korrati seda sõnumit ka üle.

Allahindluskampaania korraldamine iseenesest terviseameti korralduse rikkumine ei ole, ent kui see põhjustab suurema kogunemise, peab amet kaebuste esitamisel vajalikuks sekkuda.

"Korralduste rikkujatele on võimalik rakendada sunniraha," selgitas Sepp sekkumise võimalusi.

Terviseamet tuletab meelde, et 2+2 distantsihoidmise nõue kehtib ka maskide kandmise korral.

"Mask on meie jaoks siiski lisameede ja kindlasti tuleks kõiki meetmeid kasutada kombinatsioonis," ütleb Sepp.

Nii ABC King kui ka Ülemiste keskus aga kinnitavad, et külastajaid, kes paremaid pakkumisi lootes ilma maskita poodi tulevad, ära ei aeta.

"Muidugi, mask kaitseb nii meid ennast kui ka teisi, aga me teenindame iga klienti, kes tuleb, ja loodame lihtsalt, et inimesed võtavad seda maskikohustust tõsiselt," ütleb ABC Kinga turundusjuht Hanna Loodmaa.

Pärnits sekundeerib talle: "Eks me ikka teenindame ära. Tänasel päeval on iga klient ikkagi armas: raha on niikuinii käibes vähe, kauplustel ei lähe ülemäära hästi. Kindlasti me ei hakka siin jõuga kedagi välja viskama," kinnitades, et maske kantakse päev-päevalt rohkem.

See uus komme tahab lihtsalt harjumist, küll see lõpuks omaks võetakse, usub Pärnits.