Veermäe on olnud sotsiaalkindlustusameti peadirektor alates 1. juunist 2016. Veermäe täidab oma senist rolli kuni 28. veebruarini 2021. Avalik konkurss sotsiaalkindlustusameti uue peadirektori leidmiseks viiakse läbi lähiajal.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske ütles, et sotsiaalkindlustusamet on Veermäe juhtimisel teinud tiigrihüppe nii digi- kui päristeenuste arendamises.

"Sooviksin meie koostöö pikemat jätkumist, kuid mõistan ka Egoni valikuid. Väljakutseid on olnud palju ja loomulikult on ka tulevikus vaja palju ära teha ning loodetavasti jätkab sotsiaalkindlustusameti tugev meeskond edukalt olemasolevate projektide ja teenuste arendamist," lausus Priske.

Veermäe ütles, et sotsiaalkindlustusametis töötamine on tema jaoks olnud unistuste töökoht.

"Kui ma rohkem kui neli aastat tagasi sotsiaalkindlustusametisse tulin, ei osanud ma küll ette kujutada, kui põnev see retk saab siin asutuses olema. Oleme palju ette võtnud ja ära teinud. Kindlasti on veel väga palju teha ja see, ma arvan, iseloomustabki seda organisatsiooni ja neid inimesi siin – me näeme arengut igal sammul," rääkis Veermäe.