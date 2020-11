Kolmapäeval kell 14.15: peresõbralike tööandjate tunnustamine

Tunnustusürituse osa on ka paneeldiskussioon "Milline on tulevikutöö või on see juba kohal?", kus tuleviku töö väljakutsete üle arutlevad kutsekoja juhatuse liige ja OSKA arendusjuht Tiia Randma, peresõbraliku tööandja programmi kuldmärgise pälvinud Incap Corporationi juht Otto Pukk ning tööpsühholoog Liina Randmann.

Ülekande teises osas selguvad tänavused peresõbraliku tööandja märgise saajad.

Ülekannet modereerib ERR-i ajakirjanik Kristo Elias.

Peresõbraliku tööandja märgist annab sotsiaalministeerium välja 2017. aastast. Programm kestab tööandjale 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

Kokku on programmis osalenud üle 130 organisatsiooni ja nii on mõjutatud üle 34000 inimese töökeskkonda.