Qantas: reisijatelt võiks enne lendu nõuda vaktsineerimistõendit

Qantase tegevjuht Alan Joyce kutsus üles teisi lennufirmasid seda ettepanekut kaaluma. See eeldaks rahvusvaheliste lennundusreeglite mõningast muutmist, kuid vaktsineerimiskohustust saab just sellisel moel kehtestada.

Austraalia on seni piiridel rakendanud keskmisest rangemat kontrolli. Riigi tervishoiuminister teatas, et pole vaktsineerimispassi nõudmist piiril veel arutatud. Valitsus peab praegu tähtsamaiks ülesandeks vaktsiini kättesaadavuse kindlustamist.

"Me jätame selle otsuse Quantasele. Valitsusena on meie asi vastutada selle eest, et vaktsiin saaks kättesaadavaks igale austraallasele. Mõistagi arutame lennufirmaga ka seda ettepanekut, kuid esiotsa jätame reeglite väljatöötamise nende hooleks," lausus Austraalia tervishoiuminister Greg Hunt.

Lennuliiklus moodustab mullusest kolmandiku

Maailma lennundusorganisatsiooni teisipäeval avaldatud hinnangul võiks lennuliiklus tuleva aasta lõpuks moodustada poole 2019. aasta mahust ja tänavuseks mahuks hinnatakse kolmandikku mullusest. Selle eelduseks on aga tõhus testimine ja vaktsiinide kasutuselevõtt.

Näiteks Frankfurti lennujaamas suurendatakse kontaktivabu lahendusi reisile registreerimiseks ja pagasi käitlemiseks. Täiustatud tehnoloogia võimaldab ära tunda ka maskis inimest.

Odavlennufirma Ryanair juht kiitis teisipäeval lennujaamade ponnistusi reisijaid testida, kuid kritiseeris valitsuste tegevust karantiini rakendamisel, iseäranis Suurbritannias.