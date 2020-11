Lukas: kultuuriasutustele tuleb kriisipakett nagu kevadel

Kultuuriministeeriumis on uute piirangute jaoks rehkendused tehtud ning kavas on kultuuriasutuste sissetulekute langus kompenseerida, nagu seda tehti ka kevadel, ütles kultuuriminister Tõnis Lukas "Esimeses stuudios".

Lukas märkis, et näiteks Tallinna suurte teatrite jaoks tähendab 50 protsendi piirang saalides, et sama palju langeb ka omatulu. Riik oma toetust samas ei vähenda, mis tagab teatritele vähemalt selle tulu.

"Uue kitsenduste laine jaoks on kultuuriministeeriumil rehkendused olemas ja algatan uue kriisipaketi. Tuleb sissetulekute langus kompenseerida samamoodi nagu kevadel," ütles Lukas.

Lukase sõnul mõistab ta nende pahameelt, kes osutavad, et teatri- ja kontserdisaalidest pole alguse saanud ükski viiruspuhang, ent ometi kehtestati seal külastajate arvu ja saalide täituvuse piirangud.

"Mina olen ka sellest kogu aeg rääkinud, et teatrites ja kontserditel nakatumist ei ole, see on turvaline. Samas peab ütlema, et ka uute piirangutega on Eesti Euroopas konkurentsitult kõige lahtisema kultuurieluga riik. Me oleme selles mõttes oaas. Inimesed käituvad hästi, seda tuleb tunnustada. Miks tuleb ikkagi natuke kinni keerata, on see, et me tahame üldist liikumist piirata, näiteks transpordis liikumist piirata, sest inimene peab ju üritusele kuidagi saabuma," rääkis Lukas.

Lukase hinnangul ei teki kriisi tõttu kultuurivaldkonnas töötute armeed. "Dramaatilist langust ei tule. Mis puudutab vabakutselisi, siis nende olukord on raske. Vaatame, kuhu kriis süveneb. Kui kriis süveneb, siis tuleb ka vabakutselistele täiendav kriisipakett välja pakkuda," ütles Lukas.

25 miljonit eurot, mis oli kevadise kultuurivaldkonna krisiipaketi suurus, on Lukase sõnul tänaseks kas ära kulutatud või lepingutega kaetud ning seda raha enam kasutada ei saa.

Eesti sulgemine on üks alternatiiv

Karmimate piiirangute kohta märkis Lukas, et loomulikult on valitsuse laual ka kogu Eesti sulgemise variant, kuid seni on Eesti inimesed tõestanud oma käitumisega, et riiki pole vaja lukku panna.

"Kui nüüd sügisel on uus palang tulnud ja riigid on lukku läinud, siis loomulikult, (on riigi sulgemine) meil ka laual. See on aletrnatiiv. Aga kuivõrd käitumuslike meetmetega on Eesti rahvas nii hästi hakkama saanud, siis administratiivseid meetmeid me võime vähem kasutada või edasi lükata," lausus Lukas.

Lukase sõnul võib täiendavatest piirangutest päästa ka teadmine, et vaktsiin saabub. "Kui me praegu vaktsiinid suudame ära oodata, siis juba psühholoogiliselt läheb kergemaks. Siis me ei pea kevadeni ootama igasuguste kitsenduste lõpetamist, vaid saame elu kiiremini lahti," lausus ta.