Eesti Ühistukapitali nõukogu otsustas kokku kutsuda 11. detsembril liikmete erakorralise üldkoosoleku, et otsustada ühistu lõpetamine. Ühistu lõpetamist toetasid juunis toimunud üldkoosolekul ka ühistu liikmed.

Peale ühistu likvideerimist kantakse liikmetele üle tulundusühistule kuuluvad Coop Panga aktsiad, mille ühistu omandas 2018. aastal. Aktsiad on soovi korral liikmetel võimalik saada ka rahas.

Tallinna linna osamakse moodustab Eesti Ühistukapitali osakapitalist 99 protsenti. Ühistu osakapital on 4,5 miljonit eurot.

2015. aastal tollase Tallinna linnapea Edgar Savisaare eestvedamisel asutatud Eesti Ühistupank nimetati 2018. aastal ümber Tulundusühistu Eesti Ühistukapitaliks, sest finantsinspektsioon keeldus Tallinna algatusel loodud Ühistupangale krediidiasutuse tegevusloa andmisest.

Ühistukapitali eesmärgiks seati investeerimine. Märtsis 2018 omandas Ühistukapital viis protsenti Coop Panki aktsiatest. Kuivõrd tegevuseesmärk muutus, astus tulundusühingust välja sada liiget. Tallinna linna osamakse suurenes sellega 99 protsendini ühistukapitali osakapitalist.

Novembris 2018 kiideti üldkoosolekul heaks osakapitali 25-protsendine vähendamine, millega Tallinna linn sai 1,5 miljonit eurot. Ühistu osakapital vähenes kuuelt miljonilt 4,5 miljonile eurole.

Pärast tegevuseesmärgi muutmist piirdus tulundusühistu tegevus laenude andmisega väikese ja keskmise suurusega äriühingutele Eestis asuva kinnisvara tagatisel. Laenu anti tähtajaga kuni 36 kuud summas kuni 150 000 eurot. Kokku anti välja laene summas 650 000 eurot. Kuuest välja antud laenust on praeguseks tagasi makstud viis; viimase, kuuenda laenu jääk on 70 215 eurot, mille tulundusühistu loodab tagasi saada tänavu detsembris.

Tulundusühistul on 62 liiget. Äriregistris registreeritud osakapital on 4 536 071 eurot, millest Tallinna linna osamakse moodustab 99,2 protsenti. Tulundusühistul on raha ja nõudeid 379 000 eurot ning 3 264 838 Coop Pank AS-i aktsiat (3,65 protsenti Coop Pank AS-i aktsiakapitalist). Ühistus varade kogumaht on 3 872 577 eurot.

Tulundusühistu 2019. majandusaasta puhaskasum oli 94 168 eurot, jooksva aasta kümne kuu kahjum on 6990 eurot.

Alustades olid suured plaanid

Tallinna linnavolikogu otsustas 11. juunil 2015 Tallinna linna osalemise tulundusühistu Eesti Ühistupank asutamisel ja liikmeks astumise. Asutamisotsusele kirjutasid viis päeva hiljem alla 154 füüsilisest ja juriidilisest isikust liiget. Ühistupank kanti äriregistrisse 3. veebruaril 2016.

Esimesena oli ühistupanga asutajaliikmena andnud 20. veebruaril 2015 oma allkirja toonane linnapea Edgar Savisaar, kelle sõnul oli tegu "apoliitilise" pangaga. "Meie panga missioon ei ole mitte ainult finantssektori tasakaalustamine, vaid ka kodanikuühiskonna arendamine," märkis Savisaar.

Ajaleht Pealinn kirjutas, et ühistupanga asutakate avakoosolekule oli uut panka looma tulnud ligi poolsada inimest, teiste seas EELK peapiiskop Urmas Viilma ning ärimehed Ain Hanschmidt, Urmas Jürgenson, Oliver Kruuda, Juhan Särgava, Alvar Ild ja Jaanus Murakas.

Ühistupank esitas finantsinspektsioonile taotlus krediidiasutuse tegevusloa saamiseks, kuid inspektsioon jättis 2017. aastal tegevusloa andmata, viidates puuduste seas tollal Tallinnas võimul olnud poliitikute suhtes käivitatud kriminaalmenetlustele. Finantsinspektsiooni hinnangul ei saanud nad piisavalt hinnata Tallinna linna usaldusväärsust panga ühe asutajana, kui ei saa lisainfot tolleks ajaks kohtu otsusega Tallinna linna juhtimisest kõrvaldatud Edgar Savisaare kohta.