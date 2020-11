Roose: on oht, et Eesti inimesed peavad olümpiamänge vaatama Eurospordist

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose ütles Delfi veebisaates , et on oht, et Eesti inimesed peavad 2022. ja 2024. aasta olümpiamänge vaatama telekanalist Eurosport.

Vastates ajakirjanik Vilja Kiisleri küsimustele tulevaste olümpiamängude teleõiguste omandamise kohta ütles Roose, et ERR on oma võimalustelt samas seisus, mis 2014. aastal.

"Me teatasime olümpiaõigusi vahendavale USA meediahiid Discoveryle, et meie oleme jätkuvalt aastas 2014. Et see on sama raha, mis meil on ka praegu. Meie tulud pole muutunud. Ja selle peale teatati, et see ei sobi," vastas Roose.

Roose sõnul oli vahepeal pikk tsükkel, kui olümpia käis TV3-s ja Kanal 2-s ning kus mindi õiguste ostmiste hindadega varasemaga võrreldes ca kolm korda üles.

"Enne oli see mõnisada tuhat, nüüd pea miljon eurot. Aga nüüd on kurioosne olukord, kus kuuldavasti ka Kanal 2 ja TV3 ei ole enam huvitatud olümpia ülekandmisest ehk tegelikult on laual hüpoteetiline risk, et kui kaubale ei saada, peab Eesti inimene vaatama olümpiat Eurospordist," lisas Roose.

2015. aastal omandas USA firma Discovery Communications õigused näidata teles, veebis ja mobiilis olümpiamänge Euroopa riikides 2018. aastast 2024. aastani. Discoveryle kuulub ka spordikanal Eurosport. Roose sõnul käib praegu jutt 2022. aasta Pekingi taliolümpia ja 2024. Pariisi suveolümpia teleõigustest.