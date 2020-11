Neljapäev on vihmane, kuid üsna soe

Talv liigub samm-sammult lähemale, kuid neljapäev on veel vihmane ning temperatuur plusspoolel.

Neljapäeva öö on pilvine ning mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 9 kuni 13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik on enamasti pilvine ning mandri sisealadel on vaid üksikuid vihmasabinaid, kuid Hiiumaale ja Loode-Eestisse jõuab uus sajuala. Puhub edelatuul 5 kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis ja veel on soojakraadid, mis jäävad vahemikku 5 kuni 8.

Päev tuleb pilves selgimistega ja vihmasadu levib diagonaalis Loode-Eestist kagusse. Puhub edelatuul 6 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Temperatuur ulatub 4 kraadist 9-ni.

Nädala lõpus on Eesti madalrõhuala vahetus läheduses, mistõttu tulevad päevad sajused. Põhjakaarest saabub jahedam õhk ja seega on oodata lörtsi. Keskmised langevad märgatavalt ning öösiti on -4 kuni +1 ja päeval -1 kuni +2 kraadi.