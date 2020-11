Swedbanki investeerimisfondide juht asub Efteni jaeäri juhtima

"Uuest aastast liitun sellise toreda ettevõttega nagu Eften Capital. Eftenil on väga suur ambitsioon ja eesmärk tuua kõrge kvaliteediga investeerimine inimestele lähemale kui see on," rääkis Tamla ERR-ile. "See kuidas Eften kinnisvara investeeringutele läheneb, millise professionaalsusega, millised tulemused Eftenil on, Baltikumis teist sellist ei ole," märkis ta.

Tamla sõnul on teda Efteni senine töö kõnetanud ning kui seni pidi Efteni eduloost osa saamiseks olema jõukas inimene või professionaalne investor, siis edaspidi on ettevõttel ambitsioon teha kinnisvarainvesteeringud kättesaadavaks kõigile, kes seda soovivad.

"Esimene käegakatsutav asi on proovida luua Baltikumis kinnisvarafondid, kuhu kõik rahasummast sõltumata investeerida saavad," kirjeldas Tamla plaane uues ametis.

Tamla sõnul on ka inimestel, kellel pole sadu tuhandeid eurosid investeerimiseks, vaja kvaliteetset võimalust kinnisvarasse investeerimisel ning praegu on alternatiiviks vaid ühisrahastuskampaaniad, mis on aga kõrge riskiga.

Ta märkis, et Eesti turule on investeerimisfonde vaja ka selleks, et kui järgmisel aastal käivitub investeerimiskonto süsteem, oleks turul läbipaistvaid ja tugevaid fonde.

Praeguseks on Swedbank kuulutatud välja ka konkursi Swedbank Investeerimisfondide juhi kohale.