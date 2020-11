Tallinna börs võtab kauplemisele animatsioonistuudio aktsiad

Börs otsustas võtta alternatiivturul kauplemisele kuni 2,125 miljonit AS Imepilt aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot. Alternatiivturg First North on suunatud väikestele ja alustavatele ettevõtetele.

Olemasoleva 1,75 miljoni aktsia osas on tingimuseks, et pakkumine on toimunud vastavalt ettevõtte kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud. Pakkumise õnnestumise korral peavad pakutavad aktsiad olema kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris.

Kuni 375 000 uue emiteeritava aktsia osas peab pakkumise õnnestumise ja sellele järgneva aktsiakapitali suurendamise korral olema aktsiakapitali tingimuslik suurendamine äriregistris registreeritud. Aktsiad peavad olema Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud sama ISIN koodiga.

Emitent esitama börsile tingimuste täitmise kohta aruande. Kui ettevõte on tingimused täitnud võetakse Imepildi aktsiad Tallinna börsil kauplemisele 17. detsembril.

Animatsioonistuudio Imepilt toodab nii animeeritud filme, sarju kui ka mänge.

Eestis tegutsev maailmaturule suunatud stuudio asutati 2016. aastal. Stuudio valmistab praegu rahvusvahelisele turule animafilmi "Ohtude saar", mis valmib järgmise aasta kolmandas kvartalis.