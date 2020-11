Kell 14.05 "Reporteritund": opositsioonipoliitikud hindavad valitsuse tervist

Novembrikuu on Jüri Ratase valitsusest viinud Mailis Repsi, Rene Koka ja Mart Helme. Milline on valitsuse tervis? Milline on Eesti riigi hakkamasaamine tervise- ja majanduskriisis? Need on vaid mõned küsimused neljapäeval eetrisse jõudvas Vikerraadio "Opositsioonitunnis".