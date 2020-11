Soome valitsus kehtestas uued meetmed viiruse tõrjumiseks

Soome valitsus otsustas, et eriolukorda veel välja ei kuulutata. Neljapäeval tutvustas valitsus pressikonverentsil uusi meetmeid, mis on tungivalt soovituslikud, ent mida võib võtta ka keeldudena.

Peaminister Sanna Marin ütles, et praegu peab jälle ennast kokku võtma nagu kevadel. "Saime koos hakkama kevadel, saame ka nüüd," ütles Soome peaminister. Ta kutsus üles kohalikke võime kasutama kõiki meetmeid, mis võimalik, et viiruse levikut pidurdada. Eriolukorda valitsus veel välja ei kuuluta.

"Vabariigi president on avaldanud valmisolekut eriolukorra väljakuulutamiseks, aga selles olukorras me veel ei ole," ütles peaminister.

Kõik meetmed on tungivad soovitused, aga neid võib võtta samahästi kui keeluna. Muu hulgas on Soomes nüüd keelatud üle kümne inimese kogunemine ja ka kõik eraviisilised kogunemised. See on eriti päevakohane seetõttu, et läheneb Soome iseseisvuspäev ja käes on ka niinimetatud pikkujoulu aeg, mil soomlastel on kombeks koos töökaaslastega saabuvat iseseisvuspäeva ja jõuluaega tähistada.

Soovitus on sulgeda kõik spordisaalid, ujulad, jõusaalid ja spaad. Täiskasvanute rühmatreeningud ja muud harrastused tuleb ära jätta, vaid laste harrastustegevust tuleks võimalusel jätkata. Ametikoolid, gümnaasiumiaste ja ülikoolid lähevad kaugõppele. Ka kõigil töötajatel, kellel võimalik, soovitatakse kaugtööle jääda.

Ajakirjanikud märkisid, et vaatamata soovitustele ei kasuta paljud inimesed maski.

Rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru ütles, et nakkushaiguste seadust praegu täiendatakse, aga maskikohustust siiski ei käsitleta, kuna see on põhiseaduse seisukohalt keeruline.

"Minu arust peaks Soomes kriisiolukorras mõistma, et kui ametiisikud annavad soovituse, siis kõik seda ka järgiks," toonitas Kiuru. Peaminister Marin lisas, et kui oleks kohustus, siis oleks vaja ka karistusi ja tema ei tahaks sellist olukorda, et inimesi tuleks maski puudumise tõttu trahvima hakata.

"Kõik peavad alati teiste inimestega kokku puutudes maski kandma ja eelkõige tuleks üldse teiste inimestega kokkupuutumist vältida," ütles Sanna Marin.

Peaministrilt küsiti ka, kas väljas liikumise keelu kehtestamine on välistatud, viidates eelkõige pealinna piirkonnale, kus inimesi ja nakatumist rohkem. Selle peale vastas Marin, et välistatud pole ükski meede.

Küsimusele, kas ka Soomes on plaanis ära keelata vana-aastaõhtu ilutulestik, ütles peaminister, et praegu ei hakata veel aastavahetuse kohta midagi otsustama, vaid eesmärk on nakatumine lähemate nädalate ajal kontrolli alla saada.