Etioopia peaminister kuulutas välja rünnaku Tigray pealinnale Mekellele

Peaminister ütles, et sõjavägi püüab tsiviilelanikele mitte kurja teha ning kutsus elanikke kodudes püsima. Mekelle linnas elab 500 000 inimest, vahendas BBC.

Ta kutsus Mekelle ja selle ümbruse inimesi ka relvadest loobuma ning sihtmärkidest eemale hoidma.

Abiy ütles ka, et sõjavägi annab endast kõik, et mitte tekitada suurt kahju Mekelle linnale. Tema sõnul ei rünnata religioosseid ning ajaloolisi asupaiku, asutusi ning elupiirkondi.

Peaministri hoiatus tuli pärast seda, kui kolmapäeval sai täis Tigray võitlejatele antud tähtaeg alla anda.

Partei TPLF, mille kontrolli all Mekelle on, on lubanud võitlemist jätkata. TPLF-i juht Debretsion Gebremichael ütles, et Tigray jõud on valmis surema oma õiguse eest piirkonda juhtida.

ÜRO hoiatas, et kui Etioopia armee Mekellet ründab, siis tekib oht sõjakuritegude toimepanemiseks.

Etioopia jõud on juba hõivanud Tigray regioonis TPLF-i käest mitu linna.

Väidetavalt on sajad inimesed saanud konfliktis surma ja tuhanded sunnitud kodudest lahkuma.

Samas pole infot konflikti kohta lihtne kinnitada, kuna kogu telefoni-, mobiili- ja internetiühendus on Tigray piirkonnas katkenud.

TPLF-i võitlejaid on hinnanguliselt kokku umbes 250 000. Diplomaatiline allikas ütlesid Reutersile, et TPLF on mobiliseerinud väga palju inimesi Mekelles. "Nad kaevavad kaevikuid ning kõigil on AK-47 relv," lisas allikas.

Etioopia riiklik inimõiguste komisjon süüdistab Tigray noorterühmitust novembris toimunud veresaunas, milles tapeti üle 600 tsiviilinimese. Komisjoni sõnul pussitas, peksis ja põletas rühmitus kohalike jõududega sõlmitud salajase kokkumängu tulemusel surnuks Mai-Kadra linnas inimesi, kes ei ole kohalikud Tigraya elanikud. TPLF on aga eitanud igasugust seost sellega ning on kutsunud üles algatama sõltumatut rahvusvahelist uurimist.

Etioopia keskvõimu ja TPLF-i konflikt on pikaajaline. TPLF oli domineeriv poliitiline jõud kogu riigis, kuni Abiy 2018. aastal võimule tuli ning rea ulatuslikke reforme algatas.

Kui Abiy tänavu juunis koroonaviiruse tõttu üldvalimised edasi lükkas, siis suhted halvenesid veelgi. TPLF-i hinnangul on keskvalitsuse mandaat valitseda aegunud ning Abiyt pole üldvalimistel testitud.

Septembris korraldas TPLF oma valimised, mille keskvalitsus ebaseaduslikuks kuulutas.

4. novembril kuulutas peaminister välja operatsiooni TPLF-i vastu, süüdistades viimase jõude Mekelles asuva sõjaväestaabi ründamises.