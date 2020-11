Postifirmad Itella ja Omniva prognoosivad, et jõulude ajal kasvab postipakkide maht poole võrra. Juba on alanud jõulukinkide tellimine e-poodidest ning mahtu kasvatavad kampaaniad nagu e-esmaspäev ja must reede.

Pakiveofirmad märkasid, et Eesti inimesed harjusid e-kaubandusega koroonaviiruse esimese laine ajal, mil kauplused olid suletud. Ettevõtete sõnul on postipakkide tellimine kasvutrendis.

Itella pakiveoteenuste direktor Rauno Parras märkis, et kasvutrend sai alguse juba kevadel. "Siis olid pakimahud hästi suured. Suvel natukene vaibus, aga nüüd jällegi oktoobris olid mahud üleval. Ja no detsembris ilmselt oleme me oma mahutude poolest eelmisest aastast 40-50 protsenti ees," rääkis Parras.

Ka Omniva müügiosakonna juht Kristo Kõivumägi ütles, et jõuludeaegne pakiveo maht on juba käes. "Hea näide ilmestamaks olukorda on, et 2019. aasta mahud me tegime täis juba selle aasta septembriks," lausus Kõivumägi.

Kristo Kõivumägi ütles, et jõulupakkide kõrghooaeg saabub lähinädalatel. Saadetiste mahtu on kasvatanud ka ostukampaaniad nagu e-esmaspäev ja must reede.

Rauno Parrase sõnul on Eesti omadest kiiremini kasvanud rahvusvaheliste e-poodide populaarsus. Interneti teel tellitakse peaaegu kõike, autorehvidest istikuteni, aga eestlased paistavad oma Balti naabrite seas silma sellega, et tellivad neti teel kõigist rohkem lemmikloomatoitu.

Et kingivalija süda oleks rahul, soovitatakse jõulukingid ikkagi juba praegu tellida.

"Kindlasti hetkel juba võib öelda, et hilja on tellida näiteks Hiinast või kolmandatest riikidest jõulukinke. Kindlasti soovitan julgelt tellida veel Euroopast ja kindlasti usaldada kodumaist ehk Eesti kaupmeest," ütles Kristo Kõivumägi.

Et kõik oma pakid ruttu kätte saaks, soovitavad pakiveofirmad neile pakiautomaatidesse võimalikult ruttu järele minna, et uutele pakkidele ruumi teha.