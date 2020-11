Viiruse levik on järgmiste kvartalite palgakasvu löögi alla seadnud

Palgakasv Eestis enam ei ole see, mis ta on viimased aastad olnud. "Viimased kaheksa aastat palga aastakasv on olnud viie-seitsme protsendi vahel ja nüüd, teises kvartalis oli see üks protsent, kolmandas kvartalis 3,2 protsenti," rääkis statistikaameti analüütik Karina Valma "Aktuaalsele kaamerale".

Kolmanda kvartali nii kiire kasv tuli analüütikutele üllatusena.

"Me ootasime küll kolmandas kvartalis palgakasvu hoogustumist, sest ka teised näitajad viitasid sellele, et suvekuud olid tunduvalt paremad kui teine kvartal. Aga võib-olla taastumise ulatus oli natuke suurem kui me ootasime," rääkis Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

"Üldiselt ju enamuses majandussektoritest läheb tegelikult enam-vähem. Pihta on saanud üksikud ja need üksikud olid ka ju näha palgalangusest," ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

"Huvitav fakt, mida võib välja tuua, on see, et tavapäraselt on kolmandas kvartalis palgad madalamad kui teises kvartalis, kuid sel aastal on palgatase jäänud samaks, isegi natuke kõrgem," märkis Valma.

Osaliselt on palgakasv seotud sellega, et suur hulk madalama palgaga inimesi on kriisis oma töö kaotanud.

"Majutus-toitlustus, kõige madalama palgaga sektor üldse Eestis ja sealt täna on ka nõudlust selgelt kõige rohkem puudu," selgitas Nestor.

Viiruse levik on muidugi järgmiste perioodide palgakasvu taas löögi alla seadnud.

"Neljandas kvartalis on nii Eestis kui ka teistes meie kaubanduspartnerites olukord viirusega hullemaks läinud ja samuti on teised riigid ja ka Eesti kehtestamas nüüd piiranguid. Sellel on kindlasti pidurdav mõju tööturu taastumisele, sealjuures ka palgakasvule," rääkis Soosaar.

"Suuremad ettevõtted ja kõik täna on selles ootuses, et vaktsiin tuleb, et ta tuleb üsna varsti ja peab lihtsalt sinnamaani vastu pidama. Kõigil väikeettevõtetel luksust muidugi ei ole, et me ootame nüüd, kuni taevas selgineb. Eks need järgnevad kuud saavad olema keerulised," tõdes Nestor.

Palgakasvu varasem tempo võiks analüütikute hinnangul taastuda 2022. aastal.