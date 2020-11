Venemaa ja Valgevene koordineerivad vastust Lääne sanktsioonidele

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kohtus Valgevene pealinnas Minskis sealse riigijuhi Aleksandr Lukašenkoga. Lavrov ütles, et Vene-Valgevene liitriigi raames alustati ühtsete nimekirjade koordineerimist vastuseks Lääne sanktsioonidele.

Euroopa Liit on kehtestanud Minskile kaks sanktsioonidepaketti, millega on hõlmatud 55 inimest, sealhulgas Aleksandr Lukašenko ja jõuametkondade esindajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sanktsioonide all olevatel inimestel on keelatud Euroopa Liidu liikmesriikidesse siseneda ja nende vara on seal külmutatud.

Lukašenko lubas 24. novembril kehtestada Euroopa Liidule vastusanktsioonid.