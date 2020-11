Poola valitsus annab ettevõtetele kuni üheksa miljardit eurot toetust

Abiprogramm on suunatud nii mitmele majandusharule nagu transport, turism, toidutööstus kui ka kultuurile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegemist on teise abipaketiga koroonaviiruse aastal. Esimese meetme kuulutas valitsus välja märtsis.

Suurema osa abist ehk 25 miljardit zlotti saavad keskmised ja suurettevõtted, väikestele on ette nähtud viis ning mikroettevõtetele kolm miljardit zlotti.

Poola majandus võib aasta lõpuveerandil kahaneda kolm kuni neli protsenti.

"Tahan rõhutada, et need on fondid, mille eest vastutavad rahandusministeerium ja riik. Poola riik päästab Poola ettevõtjaid ja töökohti. Mitmed sektorid võivad majandusest kaduda, kui me ei pakuks 2.0 abiprogrammist neid meetmeid," ütles Morawiecki.