Reede tuleb lörtsine

Hommikul on valdavalt pilves ilm ja mitmel pool sajab lörtsi ja lund, kohati ka vihma. Hommikul on suur jäite oht. Puhub loode- ja põhjatuul 4 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, saarte rannikul kuni +5 kraadi.

Päev tuleb pilvine, kuid esineb üksikuid selgimisi. Paljudes kohtades sajab nii lund, lörtsi kui vihma ning jäiteoht säilib. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis ja temperatuur jääb +1-e ning +4 kraadi vahele.

Nädalavahetusel hakkab vaikselt tugevnema kõrgrõhuvöönd ning sadu tasapisi taandub.