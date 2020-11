Eesti Päevaleht ja Delfi: Eesti mõjukaim inimene on Martin Helme

Väljaannete peatoimetaja Urmo Soonvald nimetab Martin Helmet uue poliitilise reaalsuse ja stiili sissetoojaks.

Eesti Päevalehe, LP ja Delfi aasta kõige mõjukama eestlase tiitli on varem saanud Marju Lauristin, Jüri Ratas, Kersti Kaljulaid ja Margus Linnamäe.

"Helme /.../ on dikteerinud avalikku meediaruumi, seadusloomet, pidurdanud Eestile vajalikke otsuseid, võimendanud Eestile nii vajalikke kui ka ebavajalikke tegevusi, kopeerinud Donald Trumpi, liitnud oma toetajaid ja ärritanud vaenlasi. Ta on muutnud Eesti sõjatandriks, kus kõiki käsitletakse poliitiliste malenditena ja inimesed avastavad end poliitilise gambiidi osana," kirjutab Soonvald.

Martin Helmet ja ta tegevust tuleb Soonvaldi sõnul hinnata pilguga, kas ta on põhjus või tagajärg; kas kõik on sattunud ta malemängu enda tugevusest või nõrkusest: "Miks iga ta poliitkonks innukalt alla neelatakse, kuigi on teada, et ta lausetes on tihti rohkem provokatsiooni kui maailmavaadet. Me kõik kastame ja kasvatame Helme fenomeni."

Helme järele paigutusid lehe pingereas Arkadi Popov, Mart Helme, Mihhail Kõlvart, Jüri Ratas, Margus Linnamäe, Tanel Kiik, Urmas Reinsalu, Helir-Valdor Seeder ja Irja Lutsar.