Politsei leidis Võru- ja Valgamaal poolsada ebaseaduslikku võõrtöölist

Politsei kontrollkäik Võru- ja Valgamaa kolme ettevõttesse paljastas, et poolesaja välismaalase lühiajaline töötamine neis firmades ei olnud nõuetekohaselt politsei- ja piirivalveametis registreeritud ning lisaks tuvastati, et kontrollitutest neli välismaalast viibis riigis seadusliku aluseta.

Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Tauno Tammik rääkis, et piiriametnikud viisid selle nädalal kolmel päeval Kagu-Eestis läbi kontrollaktsiooni, mille eesmärgiks oli kontrollida, kas Eestisse tööle saabunud välismaalastel on seaduslik alus siin töötamiseks ning viibimiseks.

Esmaspäeval ja kolmapäeval käidi kahes Võrumaal tegutsevas ettevõttes, kus kontrolliti kokku kolme juriidilist ja 38 füüsilist isikut ning politsei tuvastas, et 37 välismaalase lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt politsei- ja piirvalveametis registreeritud. Lisaks avastati, et neljal kontrollitud välismaalasel puudus seaduslik alus Eestis viibimiseks.

Seaduste vastu eksinud välismaalastele aga ka registreeringuta töötamist võimaldanud tööandjale määrati rahatrahvid. Lisaks koostati seadusliku aluseta riigis viibinutele ettekirjutus riigist lahkumiseks ning kehtestati pooleks aastaks riiki sissesõidukeeld.

Tammik lisas, et ka neljapäeval kontrollis politsei üht päikesepaneelide paigaldamisega tegelevat ettevõtet Valgamaal ning sealtki avastati, et kõik 13 seal töötavat välismaalast ei olnud oma lühiajalist töötamist nõuetekohaselt PPAs registreerinud. Välismaalase seaduse rikkumise eest määrati neilegi rahatrahvid.

"Kuivõrd pisteliste kontrollkäikude tulemused on olnud murettekitavad, siis on piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnikud oma tegevusi välismaalaste töötamise ja riigis viibimise osas sihipärastanud ning kontrolltegevuste mahtu olulisel määral suurendanud," kommenteeris Tammik.

Piirivalveametniku sõnul on tänavu näiteks ainuüksi Lõuna prefektuuris ette võetud 92 taolist kontollkäiku, mille raames on kontrollitud 232 tööandjat ning 851 töötajat. Lühiajalise töötamise nõudeid rikkunud välismaalaste osas on alustatud 82 süüteomenetlust, milles määratud rahatrahvid on seni jäänud umbes 100 euro kanti.

Enamasti töötavad Eestis lühiajaliselt Ukrainast ja Valgevenest pärid kodanikud, kes teevad peamisel ehitus- ja metallitöid, vähesemal määral ka põllumajanduses tarvilikke töid.

Eestis võib lühiajaliselt töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult ajutiselt Eestis näiteks viisa või viisavabaduse alusel ja kelle töötamine on enne tööleasumist politsei- ja piirivalveametis registreeritud.