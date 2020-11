"Terviseamet pöördus LTKH nõukogu poole küsimusega, kas dr Arkadi Popov saab jätkata tööd hädaolukorra lahendamise staabis meditsiinijuhina. Nõukogu arutas seda ja küsis esmalt dr Popovilt, kas ta ise soovib ja peab võimalikuks töö jätkamist hädaolukorra lahendamise staabis," märkis abilinnapea Beškina.

"Dr Arkadi Popov osundas, et vabariigi juhtiva nakkuskliinikuna on LTKH Terviseameti jaoks hädaolukorras üks põhilisi partnereid ja see võib tingida huvide konflikti, kui staabi meditsiinijuht annab korraldusi või hinnanguid LTKH tegevuse osas. LTKH ei soovi kuidagi takistada uue haiglajuhi kaasamist terviseameti staabi töösse, vaid arvestasime dr Popovi enda hinnangut staabi töös jätkamise võimalikkusele."

Beškina lisas, et LTKH nõukogu esinaine Merike Martinson vastas neid argumente selgitades ka terviseameti pöördumisele.

"Praegusel kriitilisel ajal ei saa eeldada, et Üllar Lanno jõuaks kõigisse talle saadetud kirjadesse süveneda. Igal juhul kinnitame LTKH nõukogu poolt, et toetame igati haigla koostööd terviseameti ja hädaolukorra lahendamise staabiga ka edaspidi," sõnas Beškina.

Postimees kirjutas, et terviseameti peadirektor Üllar Lanno soovis, et doktor Arkadi Popov jätkaks terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi kohal ka pärast tema nimetamist Lääne-Tallinna keskhaigla juhiks, kuid haigla nõukogu polnud sellega nõus.

Arkadi Popov alustab LTKH juhatuse liikmena tööd 5. detsembrist. Popovi asemel hakkab 1. detsembrist terviseameti kriisistaapi juhtima Pärnu haigla juht Urmas Sule.