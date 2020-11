USA kaubamajades on seekordne must reede olnud veidi hillitsetum, umbes pool potensiaalsetest ostlejatest kasutab tänavu veebikanaleid.

USA haiguste kontrolli ja ennetuse keskus rõhutas, et järjekordades trügimine pole hea mõte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ometi kogunesid juba öösel kaubamajade ette ostuhuvilised, et mitte jääda ilma ahvatlevatest pakkumistest.

USA jaekaubanduse assotsiatsiooni hinnangul kujuneb tänavune müük novembris arvatavasti 3,6 protsenti suuremaks kui aasta tagasi ja veebipõhine müük kasvab lausa 20-30 protsenti.

Arvatakse, et USA-s ületab musta reede müük tänavu kümne miljardi dollari piiri.

"Me just mõtlesime, et hüva, on tänupühad ja peaaegu kedagi ei ole poes. Mis on tõenäoliselt hea!" rääkisid ostlejad.

"Meie küsitus osutab, et enam kui 45 protsenti on tänavuste pühade ostlemisperioodi alustanud varem kui tavaliselt," ütles jaekaubandusühenduse esindaja Matthew Shay.

Euroopa suurima majandusega Saksamaal loodetakse, et musta reede kampaaniad toovad lisakäivet ühtekokku 1,7 miljardi euro ulatuses.

Sel aastal rõhuvad kaupmehed nn mustale nädalale ja netis ostmise võimalustele.

Viiruspuhangust mõjutatud oludes on aastalõpu ostulaine kandunud septembri keskpaigast novembri teise poolde, seda näitavad ka värsked uuringud.

Saksa kaubandust mõjutavad ametiühingute valvsa järelevalve all kehtestatud kaupluste lahtiolekuajad.

Sel aastal otsustas 2000 netikaubamaja Amazon töötajat streikida, et osutada töötingimuste halvenemisele mustal nädalal.