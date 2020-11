Värska kultuurimajja olid laupäeval üles pandud üheksa minifirma ja 11 õpilasfirma letid. Külastajatele oli üllatav, et noored toetusid oma lennukate ideedega teadusuuringutele.

Setomaa liidu juhatuse esimees Margus Timmo ütles, et ta on paaril viimasel aastal märganud arengut järjest rohkemate õpilasfirmade juures. "Tehakse peenemaid ja võib-olla lausa teadusuuringute kaudu tooteid. Kui tehakse mingit marjajahu, siis kindlasti on juures tehtud analüüs, kui palju on seal vitamiine või mingisuguseid kasulikke mineraale seal sees," rääkis Timmo.

Õpilasfirmat luues on võimalik nelja kuuga saada palju kogemusi.

"See ülesehitus, see kõik on üsnagi keeruline ja ei osanud seda arvata, et kõik need pisikesed protsessid võtavad aega. Alguses oli selline tunne, et ei jõua, aga nüüd, kui kõik on valmis, siis on palju kindlam ja mugav tunne on sees," rääkis õpilasfirma Helgits reklaami- ja turundusjuht Kätlin Vassil.