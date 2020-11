Poola vaikiv enamus pooldab endist abordiseadust

Küsitlused näitavad, et poolakad on rahul ühe Euroopa karmima 1993. aastal vastuvõetud abordiseadusega, mille järgi see on lubatud vägistamise, intsesti ja ohu puhul ema tervisele või loote tõsise väärarengu puhul. Selle viimase punkti tühistas põhiseaduskohus eelmisel kuul, käivitades üleriigilised meeleavaldused.

"Me näeme noorema põlvkonna üllatavat mobiliseerumist iseäranis nendes meeleavaldustes. Ning selles grupis on toetus liberaalsemale seadusele kasvamas, kuid see ei ole enamus," ütles poliit- ja usuküsimuste kommentaator Adam Szostkiewicz.

"Enamus on vaikinud aastaid, uskudes, et kui kirik ütleb nii ja poliitikud ei sea seda kahtluse alla, siis järelikult nii see peabki olema," ütles Szostkiewicz AFP-le.

Ainult 22 protsenti poolakatest toetab aborti ema valikul, selgus Kantari uuringust eelmisel kuul. 62 protsenti leiab, et see peaks olema lubatud teatud juhtudel, 11 protsenti pooldab täielikku abordikeeldu.

Sotsioloogi Katarzyna Zielinska sõnul on poolakate klammerdumine katoliikluse külge, samuti konservatiivsete pere- ja soorollide pooldamine tingitud riigi kommunistlikust minevikust. "Poolas ei leidnud aset seksuaalset revolutsiooni. Vastupidi, meil oli usuline ärkamine, kuna mobilisatsioon kommunistliku režiimi vastu oli seotud religiooniga."

Kommunistide võimu ajal oli Poolal liberaalne abordiseadus ja kaitsevahendid polnud levinud ega efektiivsed. Abordid olid sagedased.

Hetkel viiakse 38 miljoni elanikuga Poolas läbi vähem kui 2000 seaduslikku aborti igal aastal, näitavad ametlikud andmed. Naisõiguslaste sõnul teevad umbes 200 000 naist abordi ebaseaduslikult või välismaal.

Sotsioloogi Inga Koralewska sõnul liberaliseeris kommunistlik režiim abordi mitte ainult naiste õiguste, vaid poliitiliste põhjuste tõttu. Võimalik, et see oli suunatud kiriku vastu, mis on olnud Poola identiteedi alustalaks ja toona režiimivastaste liitlane.

Kui kommunistide aeg läbi sai, oli kirikul jõupositsioon ja Poola riigiinstitutsioonid polnud efektiivsed, mis võimaldas sel mängida aktiivset rolli praeguse abordiseaduse loomisel.

Aastal 1992 pooldas 47 protsenti poolakatest abordi lubamist kehvades majanduslikes oludes, teatas instituut CBOS. Aastal 2016 oli toetus abordile samadel põhjustel 14 protsenti.

"(Poola liberaalidel) on kõrini enamuse vaikimisest, kõrini kiriku sekkumisest koos riigiga nende eraellu ja nad väljendavad oma viha avalikult," ütles Szostkiewicz.

Poola pealinnas Varssavis trotsisid tuhanded inimesed laupäeval koroonapiiranguid, et naistele hääleõiguse andmise 102. aastapäeva puhul taas abordiõiguse nimel meelt avaldada.