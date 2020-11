San Francisco kehtestab nakkuste kasvu tõttu liikumiskeelu

Liikumiskeeld näeb ette mittehädavajalike äride sulgemist ja keelab inimestel erinevatest majapidamistest koguneda alates kella kümnest õhtul kuni kella viieni hommikul.

Keeld kehtib kuni 21. detsembrini, ütles laupäeval linnapea London Breed.

Samad reeglid kehtivad ka San Francisco lähistel San Mateo maakonnas.

Lisaks tuleb teatud ettevõtetel alates pühapäeva lõunast uksed sulgeda või seal viibivate inimeste arvu piirata, lisas Breed.

"Ma ei tea, kuidas seda selgemini väljendada: see on kõige ohtlikum aeg, mis me selles pandeemias kogenud oleme," ütles meer Twitteris.

Alates esmaspäevast kehtib ajutine kogunemise keeld inimestele erinevatest majapidamistest California osariigi suurimas linnas Los Angeleses. Keeld ei hõlma usutalitusi ja meeleavaldusi.

Öine liikumiskeeld kehtestati Californias nädala aja eest, kuid see ei puudutanud toona veel San Franciscot.