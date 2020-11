Lidl paneb Tallinnas Põhja-Tallinnas Rimi asemel oma poe püsti

Tallinna linnavalitsus algatas sel nädalal detailplaneeringu, millega Lidl Eesti soovib Paavli 6a, 8, 8a ja 10 kruntidest moodustada ühe krundi ning ehitada sinna kahekorruselise kaubandushoone.

Paavli 10 krundil asub praegu Rimi kauplus. Rimi pressiesindaja Katrin Bats ütles ERR-ile, et Rimil on selles hoones kehtiv rendileping ning poodi plaanitakse seal pidada nii kaua kui võimalik. Rendileping kehtib Rimil hoones 2023. aastani.

"Hoone omanik ehk rendileandja on küll tänase seisuga vahetunud ning see on tõesti nüüd Lidl," lausus Bats.

Praeguse seisuga tähendab see, et Rimil jääb Tallinnas üks kauplus vähemaks. Batsi sõnul avatakse järgmise aasta alguses kauplus hoopis Sauel.

Lidl ostis krundi mullu veebruaris, varem kuulus hoone osaühingule Paavli Estate. Lidl plaanib praeguse hoone lammutada ning uue ehitada.

Lidli kaupluse ehitamine Tallinnas Sõpruse puiestee ja Linnu tee ristis. Autor/allikas: Marko Tooming/ERR

Lidlil on Tallinnas mitu hoonet kas juba valminud või valmimas. Valminud on maja Lasnamäel Tähesaju City`s, ehitamisel on hooned Kristiine linnaosas Linnu tee ja Sõpruse puiestee ristmiku läheduses ning Lasnamäel Raadiku tänaval.

Lidl on soetanud kinnistud ka Kristiinesse Lehe tänavale ja Karjavälja tänavale. Samuti kuulub Lidli plaanidesse kuulub kaupluste rajamine Tartusse ja Narva.

Millal Lidl kavatseb kauplused Eestis avada, pole ettevõte soostunud avaldama.