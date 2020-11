Teadusnõukogu hinnangul saab nii vältida nakatumist perekondlike koosviibimiste ajal. Ekspertide sõnul toimub 97 protsenti suurnakatumistest siseruumides, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Brittide üleskutset on järgitud mujalgi. Prantsusmaal on nii mõnigi perekond planeerinud jõuluaegse õhtusöögi õue ning teinud selleks ka juba ettevalmistusi, hankides väliterrassile õuemööbli.

"Ostsin mööblit, mis võimaldab meil seda varju all kasutada, just sellel terrassil, mis on ehitamisel. Õhtusöögi saab kohale tuua treppe mööda, nii et see pole probleem," rääkis Pariisi elanik Marion Lagneau.

"Parem on olla oma perega ja osata jõule tähistada mõningate piirangutega, kui see, et te ei saa tähistada ei jõule ega vana aasta õhtut, kuna olete haiglas," lisas Marioni poeg Constantin.