Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised toimusid Pärnus kolm aastat tagasi kahes valimisringkonnas. Erakond Isamaa soovib, et ka järgmised valimised toimuksid kahes ringkonnas. Koalitsioonipoliitikute arvates on siiski nelja aastaga juba tekkinud üks Pärnu ja mitut valimisringkonda pole vaja.

Kuna 2017. aasta kohalike valimistega koos toimus ka haldusreform, siis Pärnu moodustas ühe valimisringkonna ja linnaga liituvad vallad Audru, Paikuse ja Tõstamaa teise. Järgmisel aastal toimuvate valimiste ajaks on uutes piirides Pärnu elanikud juba neli aastat ühiselt toimetanud ja oleks loogiline, et valimised toimuvad ühes ringkonnas. Erakond Isamaa nii ei arva.

Pärnu linnavolikogu ja erakonna Isamaa liige Siim Suursild ütles, et ühinemisläbirääkimistel sai kokku lepitud, et ka 2021. aasta valimised toimuvad kahes ringkonnas. "Aga kui kevadel toimus võimupööre Pärnus, siis meie toonased koalitsioonipartnerid andsid meile mõista, et nemad ilmselgelt sellest huvitatud ei ole," nentis Suursild.

Linnavolikogu istungil, mis toimus 12. novembril Paikuse osavallas, andiski Suursild eelnõu üle. Asjaolud aga kujunesid nii, et eelnõu on selle esitajale juba tagastatud.

Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik ütles, et seaduse järgi peab mandaatide jaotus olema fikseeritud 1. juuni seisuga vastavalt elanike arvule. "Ja kuna me kõik näeme praegu, et pole üldse juuni, siis ma pidin seda tagasi saatma ja võib-olla me näeme seda eelnõud uuesti, kui ilmad on ilusamad," lausus ta.

Korobeiniku sõnul olid kaks ringkonda mõistlikud eelmiste valimiste ajal, kui toimus omavalitsuste ühinemine. "Loomulikult oli mõistlik valida poliitikuid suurest Pärnust ja väikesest Pärnust. Aga nüüd, ma väga loodan, et meil ei ole sellist suurt ja väikest Pärnut, vaid on üks Pärnu," märkis ta.

Et olla kindel, et ühinemisleping ei kohusta kaht ringkonda moodustama, paluti hinnangut rahandusministeeriumist ja saadi kinnitus, et kohustust ei ole.

"Aga kuna saadikud püstitasid väga olulise probleemi, siis me tuleme alternatiivse eelnõuga varem välja. Õnneks ühe valimisringkonna jaoks ei pea mandaatide jaotust arvutama ja selle me võime sisse anda juba praegu," ütles Korobeinik.