Mereväes on koroonajuhtumeid olnud vaid üksikuid

Kui kaitsevägi tervikuna on koroonaviirusega päris kõvasti pihta saanud, siis mereväes on kevadest alates olnud vaid üksikuid nakatumisjuhtumeid. Keegi pole nakatunud laeva pardal teenistuses.

Mereväes pole praegu ühtegi COVID-isse nakatunut. Kevadest saadik on neid olnud üldse viis. Laev ongi ideaalne eneseisolatsiooni koht. Seni pole ükski mereväelane nakatunud laeval.

"Kas inimene on raskelt või kergelt haige, siis peab hindama, kas ta on mõistlik ära tuua või isoleerida laevas ja tagada see. et ta teiste laevapere liikmetega kokku ei puutuks," ütles kaptenleitnant mereväe laevastiku ülema ülesannetes Mati Terve.

Mereväe ülesanne on ka olukorrateadlikkuse hoidmine Eesti merepiiril. Riigid ei tohi takistada laevade, sealhulgas sõjalaevade vaba liikumist oma majandusvööndis. Vene Balti laevastiku õppuste kava pole koroonaviirus mõjutanud. Viimased suured õppused toimusid suve lõpus. Praegu toimub tavapärane liiklus Peterburi ja Kaliningradi vahel.

"Kõige rohkem näeme tõenäoliselt transpordilaevu, mis veavad kaupu Peterburist Kaliningradi. Aga aegajalt näema ka fregatte, korvette, aeg-ajalt on alleveelaevu," rääkis Terve

Politsei- ja piirivalveameti juhtiv piiriametnik Rene Hartõkainen ütles, et Venemaa sõjalaevu liigub majandusvööndis väga palju, keskmiselt aastas 70 kuni 75 laeva.

Sõjalaevadel pole kohustust kasutada automaatset laevade tuvastamise süsteemi. Merevägi või PPA tuvastavad sellisel juhul, mis laev meie majandusvööndit läbib. Tavaliselt saadetakse teise riigi laeva merelt või kopteriga õhust.