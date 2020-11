EAS loobus kampaaniast ja jättis matkakorraldajad hätta

Nature Tours Estonia matkakorraldaja Kristina Traks nagu ka teised matkakorraldajad lootis tuge EASi korraldatavast kampaaniast "Kingi aega", mis pidi inspireerima inimesi asjade asemel jõuludeks elamusi kinkima, sealhulgas näiteks ka kanuusõitude või räätsamatkade kinkekaarte. Nüüd on otsustatud kampaania siiski edasi lükata.

"Tundub väga mõistlik plaan, eks? Et sa ostad täna kinkekaardi, kingid selle kellelgi, kes on loodushuviline, tahaks minna matkale ja tema ise valib aja ja läheb matkale. Aga nüüd majandus- ja kommunikatsiooniministeerium leidis, et see on väga viirusohtlik tegevus, see kinkekaartide kinkimine. See hämmastab," lausus Traks.

EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik tunnistas, et turismisektori ees tuntakse nüüd end kehvasti. "Aga me ei sooviks tekitada olukorda, kus me oleme justkui inimesi aktiveerinud minema kodust välja ja vanaema juurde. Kuigi seda saab ju ajastada, siis ei taha selle sõnumiga tekitada kuskilt negatiivseid emotsioone," ütles Lepik.

EAS-i suvine kampaania "Armasta Eestit" oli edukas ja teavitas inimesi sellest, mida üldse kodumaal teha saab. "Kingi aega" kampaania loodab EAS siiski korraldada, aga siis, kui viiruse olukord paranenud on.

"Jõulud ongi ju see aeg, kui inimesed tahavad midagi kingituseks osta, ja kui see nüüd lükata kevadesse, siis ilmselt selle kinkekaardi huvilisi ei ole üldse nii palju," nentis Eesti loodusturismi ühingu eestvedaja Aivar Ruukel.