"Aktuaalne kaamera": milline on nakatumise seis Harju- ja Ida-Virumaal

Viimase nädala jooksul on Harjumaal arusaadavalt enim nakutunuid ehk 912 tuvastatud Tallinnas, kus on ka palju elanikke. Pealinnale järgnevad Viimsi vald 55, Saue vald 42 ja Maardu linn 30 nakatunuga.

Viimase kahe nädala nakatumismäära, mis mõõdab nakatumisi 100 000 elaniku kohta, järgi on suurima ulatusega on levik Harjumaal hoopis Kiili vallas, kus nakatumisnäit on kerkinud 566-ni.

Kiilile järgnevad Viimsi vald (496), Tallinn (403) ja Jõelähtme vald (397). Mis puudutab Tallinna, siis kõrgemad nakatumisnäitajad on Lasnamäel, Kesklinnas ja Haaberstis ning kõige tervemad on Kristiine ja Mustamäe elanikud.

Ida-Virumaal on viimase nädalaga enim nakatunuid lisandunud Narvas – 234 – ja Kohtla-Järvel – 141.

Kahe nädala nakatumisnäidult 100 000 elaniku kohta on olukord kõige kriitilisem Narvas, kus see on 801.