Läti peaminister kutsus valitsust karmistama piiranguid

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles pühapäeva õhtul pöördumises rahvale, et kutsub ministreid pikendama eriolukorda ja karmistama piiranguid.

"Sõbrad, see ei ole hea! Kaheksa nädalat järjest näeme COVID-19 juhtude kasvu, kahjuks, kasvab ka surmade arv," ütles ta, lisades, et tegu on suurima kriisiga Lätis alates taasiseseisvumisest.

Peaministri sõnul ei ole mingeid märke, et COVID-19 juhtumite arv langeks, kuid tervishoiusüsteem on ellujäämise äärel.

"Me peame tegutsema," ütles Karinš, lisades, et parim viis viirust võita on täita ohutusmeetmeid ja järgida piiranguid.