Haridusministeerium otsib hariduse erisaadikut. Uue ametikoha eesmärk on tutvustada välismaal seda, milles Eesti haridus hea on ja lisaks loodetakse, et teised riigid võtavad kasutusele samu süsteeme nagu meie.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles ERR-ile, et loodav ametikoht pole Eestis ainulaadne, sest samamoodi töötab juba näiteks digisaadik. Laidmets selgitas, et selliseid saadikuid on vaja just Eestile edukatel aladel.

"Selleks, et seda võimendada ja maailmas kaugele jõuda, tundub, et ka hariduses on seda vaja. Kui vaadata teadust ja kõrgharidust PISA-testide ja muude rahvusvaheliste uuringute järgi, siis on, mida tutvustada, on mida näidata, kuidas me hakkama saame. Selle abil muidugi aidata ka meie kõrgkoole ja teadusasutusi maailmas uutele turgudele jõuda," rääkis Laidmets.

Seega hakkab erisaadik Eesti haridust ja sellega kaasnevat välismaal turundama. Laidmets ütleb, et tegu ei ole vaid pelgalt PISA-testide tugeva tulemuse näitamisega.

"Meil on erinevaid digiplatvorme, mida me ise kasutame või mida juba müüakse. Selliseid teenuseid ja tooteid, mis muudavad õpilaste ja õpetajate elu lihtsamaks, ka lasteaedade elektroonilised platvormid. Meil on tegelikult üht-teist päris palju, osa me võib-olla ise ei kasutagi nii väga, aga mujal on see huvi ikkagi päris suur," märkis Laidmets.

"Digikuvand on meil juba niikuinii väga hea, aga sinna kõrvale võiks tulla ka meie haridussüsteem, mida me ise küll väga kritiseerime ja oleme väga nõudlikud, aga maailma kontekstis on ta ikkagi tippude seas."

Hariduse erisaadik asub tööle poole kohaga välis- ning poole kohaga haridus- ja teadusministeeriumis.

"Välisministeeriumi pool annab just selle diplomaatilise teabe, aga tegelikult on ta ikka põhjalikult selline haridus-, teadus- ja noortevaldkonna sisuliste küsimustega tegeleja. Kindlasti ei ole tema ülesanne ainult käia ja kohtuda ja õiges riigis suhelda, aga ikkagi kaasa aidata sellele, et me õpiksime oma tugevustest ja saaks aru, kus on meie nõrkused rahvusvahelises suhtluses."

Hariduse erisaadik alustab tööd uue aasta algusest.