Arktika seisab silmitsi väljakutsetega, mis nõuab rahvusvahelist kaasatust, et tagada piirkonna kestlik areng. Eesti kõige põhjapoolsema mitte-Arktika riigina on valmis samuti panustama, et oma valdkondlike teadmiste, pikaajaliste polaaruuringute kogemuste ja innovatiivse lähenemisega Arktika kestlikku arengut toetada.

Virutaalürituse ajakava:

16 president Kersti Kaljulaidi avasõnad

16.10 Sõnavõtt: Marc Lanteigne, politoloogia professor, UiT Norra Arktika Ülikool

16.20 Paneelarutelu "Smart transformation: from Arctic to e-Arctic"

Osalejad: välisminister Urmas Reinsalu, Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Maarja Kruusmaa, Tartu Ülikooli etnoloogia vanemteadur Aimar Ventsel, arhitekt b210 büroos, õppejõud Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Polaarklubli liige Mari Hunt.

Arutelu modereerib Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.

17.50 Lõppsõnad