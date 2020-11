Selle kohta, miks moekunstnikuks õppinud Võrno otsustas õpetajatöös kätt proovida, ei õnnestunud ajalehel mitme päeva jooksul kommentaari saada.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur selgitas, et Võrno on osalise koormusega ajakirjandus- ja meedia õppemooduli õpetaja, samuti on tema ülesanne teha koos õpilastega telesaateid ja loovust arendavaid projekte.

"Me soovime, et meie õpilastega saaksid oma kogemusi jagada suurte kogemustega praktikud, julge visiooniga ja kastist välja mõtlevad inimesed, kes süstiksid meie õpilastesse ettevõtlikkust, julgust ja loomingulisust," rääkis Agur.