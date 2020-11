Viimase nädala jooksul on pealinnas arvuliselt enim nakatunuid Lasnamäel, ent nakatumisnäitaja järgi on kesklinn Lasnamäest napilt ees. Siiski jääb Tallinn oma nakatumisnäitaja poolest alla mitmele oma naabervallale.

Viimase nädalaga on koroonaviirus tuvastatud 280 Lasnamäe elanikul.

Neile järgnevad Kesklinna linnaosa elanikud 152 ja Põhja-Tallinna elanikud 131 nakatunuga. Mustamäel tuvastati nädalaga 102, Haaberstis 99, Nõmmel 79 ja Kristiines 66 nakatunut.

Kõige vähem nakatunuid tuvastati nädalaga Pirita elanike seas - 29.

Kui arvesse võtta nakatumisnäitajat ehk nakatumisi kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta, siis edestab Kesklinn 455-ga napilt Lasnamäed, kus näitaja on 452.

Neile järgnevad Haabersti (436) ja Põhja-Tallinn (405). Nõmme nakatumisnäit on 389, Pirital 367, Mustamäel 312 ja Kristiines 305. Seega nakatunute suhtarvult on Tallinna olukord parim Kristiine ja Mustamäe linnaosas.

Tallinna üldine nakatumisnäit on 403, jäädes sellega alla mitmele naabervallale. Harjumaa suurima nakatumisnäit on Kiili vallas (548), sellele järgneb Viimsi 496-ga. Tallinnast suurem nakatumisnäitaja on veel Jõelähtme vallas (427).

Ülejäänud Harjumaa valdades on näitaja juba pealinnast väiksem: 359 Kuusalu vallas, 343 Maardus, 336 Saue ja 335 Saku vallas, 325 Rae vallas, 316 Harku vallas.

Keilas on nakatumisnäit 219, Lääne-Harju vallas 199, Kose vallas 181.

Madalaim on nakatumisnäit Raasiku vallas (178), Loksal (157) ja Anijal (129), kus viimase nädalaga tuvastati nakatunuid vastavalt kolm, kaks ja kolm.