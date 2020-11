Nädala jooksul saadab äriregister välja 61 756 kirja, neist esimesed 10 000 esmaspäeval.

Majandusaasta aruannete tähtaeg oli tänavu erandlikult koroona tõttu seatud 31. oktoobriks. Puhkepäevale järgnevaks tööpäevaks, 2. novembriks, esitas majandusaasta aruande 68 protsenti aruandekohustuslastest.

"Täname kõiki, kes on majandusaasta aruanded tähtajaks esitanud," ütles Tartu maakohtu registriosakonna juhataja Aivar Vimberg. "Tuletame meelde, et aruande esitamine on seadusest tulenev kohustus ning see tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud."

Alates sellest aastast teeb Tartu maakohtu registriosakond tõhusamat järelvalvet majandusaasta aruannete esitamata jätmise kontrollimisel. Aruande esitamise kohustuse õigeaegselt täitmata jätmisel kaasneb järelvalvemenetlus, mis võib kaasa tuua juhatuse liikmete või äriühingu trahvimise.

"Vältimaks selliseid ebamugavaid olukordi kutsume üles aruanded esitama esimesel võimalusel elektrooniliselt ettevõtjaportaalis või notari vahendusel," lisas Vimberg.

Kõik äriühingud ja mittetulundusühingud ning sihtasutused, kelle 2019. aasta majandusaasta aruanne on esitamata ehk kellel oli algselt kohustus esitada majandusaasta aruanne ajavahemikul 12. märts - 31. august, peavad oma majandusaasta aruande esitama elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu või notari vahendusel.

