Epidemioloogiline olukord Euroopas on väga ebaühtlane, mistõttu üldisest piirangute leevendamisest on veel vara rääkida, teatas Euroopa haiguste kontrolli ja ennetuskeskuse (ECDC).

Tšehhis tühistati enamik koroonapiiranguist ning inimesed saavad nüüd taas näiteks advendirongkäigus uhkeid inglikujusid vaadata, ehkki hajutatult ning igatpidi vaoshoitumalt kui möödunud aastatel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hispaanias kardetakse, et poodidesse ostlema läinud rahvamass võib alla läinud nakatumisnäitajad uuesti tõusule pöörata.

Samas lähevad näiteks Leedus asjad aina hullemaks ning piiranguid karmistati veelgi.

Seega ei saa Euroopa kui terviku kohta veel midagi head öelda.

"Kuigi hiljutised suundumused annavad lootust, et meetmed on olnud tõhusad ja mõned riigid on juba tipust üle, siis teised ilmselt veel ei ole. Seega, epidemioloogilisest olukorrast lähtuvalt, meie vaatepunktist ei tundu sedamoodi, nagu võiks rahvatervise meetmeid tõepoolest leevendama hakata," ütles ECDC direktor Andrea Ammon.

Tema sõnul on praegu mitmel pool Euroopas ka selline olukord, et nakatumine vähenebki, muud ning hullemad näitajad paraku veel mitte.

"Kaks näitajat, mis olukorra tõsidust mõõdavad ning mis ei lange, vastupidi, endiselt tõuevad, on surmad. Suremus oli möödunud nädalal 95 miljoni kohta,

nädala eest oli sama näitaja 84 ja see tõus on nüüd kestnud kaks ja pool kuud," rääkis Ammon.

Suremuse kõrval teine oluline näitaja on intensiivravikohtade täituvus, mis mõnes riigis on juba 91 protsenti ehk sama kõrge kui aprillis. See tähendab ka, et nende riikide meditsiinisüsteem on juba oma võimete piirile viidud. Seega võib arvata, et suuremas osas Euroopas jäävad ranged või veidi leebemad piirangud pühaderõõmu rikkuma.