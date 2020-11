"Täna hommikul umbes 5.30 kohaliku aja järgi toimus raketirünnak Malis Gao sõjaväebaasi vastu. Tegemist oli kompleksrünnakuga - samal ajal rünnate veel kaht sõjaväebaasi," selgitas Eesti kontingendi ülem major Argo Sibul "Aktuaalsele kaamerale".

"Eesti rühm täitis oma teenistusülesandeid. Nad olid sel hetkel baasi kaitseüksus. Nad olid esimesed, kes intsidendile reageerisid. See oli sellele ka kõige lähemal. Me oleme valmis sellisteks olukordadeks ja see ei olnud meie jaoks midagi üllatavat. Võin kinnitada, et nii eestlased kui ka liitlased on terved - üheski rünnakus kannatanuid polnud," lisas Sibul.

Saheli piirkonnas on operatsioonil Barkhane 5000 Prantsusmaa rahukaitsjat, lisaks on Malis 1000 ÜRO rahuvalvajat.