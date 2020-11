TAI uuris 4000 Eesti poodides müüdava toiduaine suhkru-, soola- ja rasvasisaldust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uuringu autori Haide Kanamäe sõnul vähesel määral suhkru lisamine võib olla tehnoloogiliselt põhjendatud, kuid suhkrut leidub palju enamates toodetes, kui arvata osatakse, ning nii mõneski neist on seda ka omajagu.

"Võib öelda, et lihatoodete suhkrusisaldus oli üllatuseks. Kuigi need keskmised sisaldused ei ole kuigi suured, kasutatakse erinevaid suhkruid ja nende kombinatsioone väga laialdaselt," rääkis Kanamäe.

Suhkrut leidus iga kolmandas analüüsitud lihatootes. Mitte näpuotsa, vaid pigem lusikaga oli seda lisatud pasteetidesse, võileivakatetesse, maitsestatud lihadesse ja lihasnäkkidesse. Atria lihatööstuse juhi Olle Hormi sõnul on suhkru maitsevõimendi ja rohkem on seda tugevasti maitsestatud toodetes.

"Nendes klassikalistes lihatoodetes on see 0,2, 0,6 protsenti, aga kui nimes on teriyaki või on mingi tugev marinaad, siis seal on rohkem," ütles Horm.

"Suhkrul erinevalt soolast olulist funksionaalset mõju ei ole. Soolal on funktsionaalne vajadus ka nii säilivuse kui struktuuri, suhkur on puhtalt maitsestamise küsimus," nentis ta.

Horm märkis, et eestlased magusaid lihatooteid ei eelista, mistõttu ka klassikalistesse toodetesse suhkrut ei lisata. Küll aga võib seda rohkem leida ameerika maitse järgi tehtud toodetes, aga ka suvises valikus.

Muhu pagarite teraleivas on 9 grammi suhkrut 100 grammi kohta ja see ei ole rekord. Poest võib leida rukkileiva, kus suhkrut tsipa vähem kui 14 grammi. Aga õhtuks on teraleib otsas, erinevalt suhkruvabadest, mida pagari sõnul kipub järgi jääma.

"Suhkur seob leiba, annab mureduse, tugevdab aroomi, maitseomadused tulevad hoopis paremini esile," rääkis Muhu Pagarite pagar Merle Männasalu.

Haide Kanamäe sõnul peavad tarbijad olema valmis võtma vastu väiksema soola- ja suhkrusisaldusena tooteid ja ka ise oma toimumises muutusi tegema.

Kui magus on Eesti elu võrreldes teiste riikidega pole esialgu võimalik öelda, sest Euroopa riikides alles algas toiduainete kaardistamine.