"Välisilm": Euroopa liidrid kaaluvad suusaturismi sulgemist jaanuarini

Saksamaa kantsler Angela Merkel soovib kokkuleppida üle-Euroopalises piirangus, mis tühistaks suusapuhkused jättes Euroopa suusakuurortid kuni 10. jaanuarini suletuks. Ettepanek on pahandanud Austriat, kelle jaoks on talvised suusareisijad oluline tuluallikas.

50 kilomeetrit Prantsusmaa piirist asuv Šveits plaanib hoida oma suusakuurortid avatuna ja rakendavad meetmeid, mis tagavaksid ohutu suusapuhkuse.

Šveitsi suusakeskuse nõlvadele langev lumi võib naabritele mõjuda otsekui sool haavale, sest Saksamaa ja Prantsusmaa liidrid on koroonahirmus suusanõlvade avamise keelanud.

Kutsudes sakslasi üles pühade ajal kodus püsima, lubas Angela Merkel töötada selle nimel, et Euroopas lepitaks kokku üldine piirang - mitte lubada suusaturismi kuni 10. jaanuarini. Piirangute ühtlustamist toetab ka Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macron, kelle üleskutse võeti kodus vastu jäiselt. Prantsusmaa mägikuurortide linnapeade ühenduse juhi sõnul oleks otsus Alpide majandusele äärmiselt kahjulik.

Suusakuurortide sulgemisest ei taha midagi kuulda ka Austria. Austria turismiminister Elisabeth Koestingeri sõnul ei ole võimalik Itaalia ettepanekuga nõustuda ning riik töötas juba suvel välja reeglistiku, et talvel turvalist turismi harrastada.

Suusapuhkajad moodustavad umbes neljandiku hotellikülastajatest ja panustavad Austria SKP-sse märkimisväärsed 4 protsenti. Kuigi austerlased lubavad tagada kuurortides turvalise suusapuhkuse, meenutavad sakslased, et just Austria suusakuurort Ischgl oli pandeemia esimese laine ajal suureks viiruse paljundamise paigaks.

"See paneb mind väga muretsema. Iga kord on sama muster. Meie saame Baierimaal esimesena nakkuse. See oli nii möödunud aastal kui toimus karnevalide nädalavahetus. Saime Ischgl´ist suure nakkuselaine. Ma olen väga mures selle pärast, mis järgneb pärast jõule," ütles Baieri liidumaa peaminister Markus Söder.

Itaalia on suusapuhkuse küsimuses lõhki. Peaminister Giuseppe Conte soosib nõlvade sulgemist, Põhja-Itaalia Veneto piirkonna president Luca Zaia leiab, et suusamägedel on tagatud turvaline puhkus. Suusaliftide seiskamine oleks tema sõnul majanduslik enesetapp.

Itaalia suusakeskuste käive on umbes 11 miljardit eurot, millest kolmandik teenitakse jõulude ja aastavahetuse nädalaga.