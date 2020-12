Tõnis Lukas peab lisapiiranguid kultuuriasutustele küsitavaks

Kultuuriminister Tõnis Lukas ei pea õigeks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lisapiirangute kehtestamist kultuuriasutustele, muu hulgas teatrite, kinode ja kontserdisaalide ajutist sulgemist, kuna tema hinnangul on need asutused senist ümberkorraldustega edukad olnud.

Meie uudistetoimetusele teadaolevalt pakkus terviseamet koos teadusnõukojaga valitsusele mitmeid piiranguettepanekuid, näiteks lõbustusasutuste sulgemist, sealhulgas teatri-, kino- ja kontserdisaalide kinnipanekut, treeningsaalide sulgemist (v.a professionaalsetele sportlastele), huvihariduse peatamist ning ka veekeskuste töö peatamist. Kuidas teie kultuuriministrina vaatate neid ettepanekuid?

Kultuur on inimeste üks esmaseid vajadusi. Statsionaarsete istekohtadega teatrites, kinodes või kontserdimajades pole olnud ühtegi nakatumist. Nii korraldajad kui külastajad on selle nimel pingutanud, ja selle tubliduse eest valdkonna inimesi tänada sulgemisega on küsitav.

Kas on võimalik veel teha mingeid ümberkorraldusi kultuuriürituste külastamisel, kehtestada lisameetmeid, et kultuuriüritused saaks jätkuda? Vähendada näiteks külastajate arvu?

Praegu ei saa keegi kultuuriüritustele mingeid etteheiteid teha. Konks on kusagil väljaspool. Ilmselt arvatakse, et on põhjust vähendada lihtsalt liikumist ja ühistranspordi kasutamist, inimesed jäävad pärast teatrit linna peale, kohtuvad omavahel, see on ohtlik. See saab olla ainuke põhjendus, miks kultuuriürituste korraldajaid ei usaldata. Ma ei näe, et teatrid ja kinod saaks veel midagi täiendavalt väga palju ära teha, sest senine tegevus on olnud ju 100 protsenti edukas! Nakkusi pole ju olnud.

Kui kultuurisektor saaks jätkata ka vähendatud mahus, siis oleks see ka suur asi. Praegusel kaamose ajastul on ohtlik jätta inimesi üksinda kodudesse. Arutelu jätkub terviseametnikega, kellega üritame selgeks teha , miks just kultuur on ohtlikum kui ühistransport või restoranid.

Ma ei ole spetsialist, aga kõrvaltvaatajana tundub kummaline, et treeningsaalid pannakse lastele kinni, samas võivad inimesed istuda hilisõhtul kuskil lokaalis?

Terviseamet on oma ettepanekuid läbi mõelnud ja ma ei oska neid otsuseid põhjendada. Ma saan kaitsta vaid kultuuri, selles valdkonnas pole olnud nakatumisi ja selle tubli töö eest saalide sulgemisega tänada pole minu meelest õige.