Trieri politsei teatas Twitteris, et kinni on peetud 51-aastane Trieri piirkonnast pärit mees. Tema auto on politsei valve all.

"Esialgsetel andmetel on kaks inimest saanud surma. Palun vältige jätkuvalt kesklinna piirkonda," lisas politsei. Hiljem lisas politsei, et hukkunud on mitu inimest. Politsei kinnitusel on hukkunute seas üks laps.

Politsei kinnitas, et viga on saanud üle kümne inimese.

Linnapea Wolfram Leibe kiirustas sündmuspaigale. "Meil on linnas amokisõitja. Meil on kindlasti kaks hukkunut ning kuni 15 vigastatud, mõne vigastused on väga rasked," ütles ta SWR-ile.

"Me püüame saada olukorrast ülevaadet. Kiirabi on kõikjalt regioonist siin abis. Meie esmane ülesanne on tagada inimeste ohutus," lisas ta.

Esialgu ei ole teada autojuhi võimalik motiiv. Politsei andis pressikonverentsil teada, et kuulab praegu kahtlusalust üle.

Politsei rõhutas, et ohtu enam ei ole ning väidetav kurjategija on kätte saadud.

Politsei lükkas ümber ka kuulujutu, et juhtunus oli kasutusel ka relv. "Me ei tea midagi relvast," ütles pressiesindaja.

Sotsiaalmeedias ringleb video väidetava autojuhi kinnipidamisest:

#TR0112 #Update Mehrere Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt.

Ein Fahrer ist gefasst.

Nähere Infos werden folgen. Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang! *mf — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Kohalik ajaleht Volksfreund kirjutab, et auto sõitis peamisele ostutänavale ja seejärel Fleischstrasse tänavale. Politsei peatas lõpuks autojuhi tee.

Pealtnägija ütles kohalikule ajalehele Volksfreund, et tumehall Range Rover sõitis suurel kiirusel ning paiskas inimesed neile otsa sõites õhku.

Ajalehe andmetel on kesklinn eraldatud ning helikopterid lendavad selle kohal. Lapsevanematel palutakse oma lastele kooli järele minna, mitte seetõttu, et seal oleks jätkuvalt oht, vaid teetõkete püstitamisest tekkinud ummikute tõttu