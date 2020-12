Saksamaa edelaosas Trieri linnas hukkus teisipäeval ostutänava jalakäijate alale sõitnud auto rataste all viis inimest. Vähemalt 15 inimest sai tõsiselt vigastada.

Politsei pressiesindaja Karl-Peter Jochem ütles ajakirjanikele, et Land Roverit juhtinud mees oli lähikonnas elav 51-aastane Saksa kodanik ja oht on praeguseks möödas.

Jochem märkis, et mees kihutas oma maasturiga jalakäijate alal pea kilomeetri.

"See kõik juhtus väga kiiresti. Tal ei õnnestunud põgeneda ja politsei pidas ta kinni," lisas kõneisik.

"Me pidasime kinni ühe isiku ja konfiskeerisime auto. Esialgsetel andmetel on viis inimest surnud," kirjutas Trieri politsei Twitteris.

Linnapea Wolfram Leibe kinnitas ajakirjanikele, et lisaks vähemalt viiele hukkunule sai 15 inimest ränki vigastusi.

Pisarsilmil kõnelnud Leibe ütles end olevat šokis tänaval nähtud lapsekingast tüdruku surnukeha kõrval.

"See on õudne vaatepilt," lausus ta. "Paljud inimesed on traumeeritud."

Politsei kõneisik Uwe Konz lausus AFP-le, et asjade täpne käik ei ole teada, lisades, et juhtunu "taust vajab veel väljaselgitamist".

Kantsler Angela Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert nimetas Twitteris juhtunut šokeerivaks. Ta lisas, et riigi juhtkonna mõtted on ohvrite omaste, paljude kannatanute ja nendega, kes kohapeal abi osutavad.

Rheinland-Pfalzi liidumaa peaminister Malu Dreyer väljendas juhtunuga seoses vapustust ja avaldas kannatanute lähedastele kaastunnet.

Telekanali NTV videoklipis võis näha mitmeid politsei- ja teiste eriteenistuste autosid pargituna linna laiale ostutänavale, millest suur osa oli inimestest tühjendatud. Pealtnägijad kirjeldasid meediakanalitele, kuidas inimesed paiskusid õhku, kui auto neid tabas.

Võimude sõnul oli tegemist tahtliku rünnakuga. Prokurör Peter Fritzen ütles pressikonverentsil, et kahtlusalune oli joonud väga suures koguses alkoholi ning võimud ei arva, et juhtunu oleks islamimässulistega seotud.

Saksamaal Trieri linnas oma maasturiga ostutänaval jalakäijaid ramminud juhil näivad olevat psüühikahäired, lausus Fritzen hiljem juhtunu kohta.

Esialgsed märgid näitavad, et "psüühikahäired võisid mängida oma osa", ütles ta ajakirjanikele, lisades, et juht oli lisaks ka alkoholi mõju all.

Prokurörid kaaluvad võimalust taotleda tema saatmist psühhiaatrite hoole alla, lisas Fritzen.

Trieri politseiülema asetäitja Franz-Dieter Ankner ütles, et kahtlusalune oli viimased paar ööd veetnud autos ning tal ei ole kindlat elupaika. Ta oli laenanud auto, mis on registreeritud kellegi teise nimel. Samuti ei ole mehel varasemaid karistusi.

"Minu hinnangul on tegemist süngeima päevaga Trieris pärast Teist maailmasõda," lausus linnapea Wolfram Leibe.

Kuigi seni ei ole kinnitatud, et tegemist oli rünnakuga, toob see meelde 2016. aasta veokirünnaku Berliini jõuluturule, kus sai surma 12 inimest.

Veokit juhtinud tuneeslasest asüülitaotleja Anis Amri osutus tollal äärmusrühmituse Islamiriik toetajaks.

Umbes 110 000 elanikuga Trier asub Luksemburgi piiri lähistel, 200 kilomeetri kaugusel Frankfurtist. Trieri ajalugu ulatub Rooma impeeriumi aegadesse ning seda on sageli nimetatud Saksamaa vanimaks linnaks. See on tuntud ka kui Karl Marxi sünnipaik.